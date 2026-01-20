' Il rispetto cambia il finale' istituzioni e studenti uniti contro bullismo e cyberbullismo

Il rispetto rappresenta un valore fondamentale nella convivenza quotidiana. Insieme, istituzioni e studenti si impegnano a contrastare il bullismo e il cyberbullismo, riconoscendo l'importanza di un comportamento rispettoso per creare ambienti più sicuri e inclusivi. Questa collaborazione mira a cambiare il finale di storie di sofferenza, promuovendo un atteggiamento di attenzione e rispetto reciproco. Solo attraverso l’educazione e l’impegno condiviso si può costruire un futuro più sereno.

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Il rispetto non è solo una data sul calendario, ma una vera e propria materia di vita. Oggi basta un video o una foto per colpire una persona davanti a milioni di persone. Per questo la prevenzione è il nostro compito principale". Così Antonello Aurigemma, Presidente del Consiglio regionale del Lazio, all'incontro "Il rispetto cambia il finale. Sempre", appuntamento che si è tenuto nella sede del Consiglio regionale del Lazio in occasione della Giornata del rispetto e alla sensibilizzazione sui temi del bullismo e del cyberbullismo, con particolare attenzione ai più giovani e agli adolescenti.

