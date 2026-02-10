Castagneto Carducci non funziona la porta d' emergenza dello scuolabus | la polstrada ' blocca' la gita dei bambini

A Castagneto Carducci, la polizia stradale ha bloccato lo scuolabus perché la porta d’emergenza non funzionava. I bambini non sono partiti. Gli adulti hanno deciso di fermare la gita per evitare rischi. Nessuno si è fatto male e la sicurezza viene prima di tutto.

