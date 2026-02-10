Castagneto Carducci non funziona la porta d' emergenza dello scuolabus | la polstrada ' blocca' la gita dei bambini
A Castagneto Carducci, la polizia stradale ha bloccato lo scuolabus perché la porta d’emergenza non funzionava. I bambini non sono partiti. Gli adulti hanno deciso di fermare la gita per evitare rischi. Nessuno si è fatto male e la sicurezza viene prima di tutto.
A volte saltare una gita è il modo migliore per proteggere ciò che abbiamo di più caro. È successo a Castagneto Carducci, dove la prudenza degli adulti ha vinto sulla fretta di partire. I piccoli alunni dell'Istituto "G. Borsi" erano pronti per andare in piscina a Vada, ma prima di salire a bordo.🔗 Leggi su Livornotoday.it
Approfondimenti su Castagneto Carducci
Castagneto Carducci | Sorpreso a rubare da un'auto in sosta, spinge la figlia del proprietario e fugge: 45enne denunciato
Un uomo di 45 anni è stato denunciato dopo aver tentato di rubare da un’auto in sosta a Castagneto Carducci.
Piccoli pro-Pal crescono: la maestra delle elementari di Genova porta i bambini “in gita” al corteo. E lo sbandiera pure sui social
Ultime notizie su Castagneto Carducci
Argomenti discussi: No alla guerra ricordando Oberdan Chiesa.
Dono Servizi | Castagneto Carducci - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.