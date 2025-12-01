re aLa scena immortalata da un immancabile post sui social ricorda molto da vicino una scena degna di una cartolina dal fronte ideologico: bambini di una scuola elementare in piazza a Genova, che sventolano bandierine sindacali e uno di loro finanche avvolto dal vessillo palestinese più grande di lui che lo ricopre dalla testa ai piedi. Tutto in un contesto di sciopero generale e marce pro-Palestina: temi che a sei o sette anni si fatica a comprendere persino nella loro definizione geografica. Ma tant’è: e il quotidiano Il Tempo ha scovato la notizia che non possiamo esimerci dal riportare con sconcerto, sollevando il velo su un episodio che ha subito innescato interrogativi inquietanti su proiezioni e limiti della missione educativa: quanto è lecito politicizzare – o peggio – indottrinare l’infanzia? Piccoli attivisti crescono: e a Genova la maestra li porta in piazza con la bandiera della Palestina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Piccoli pro-Pal crescono: la maestra delle elementari di Genova porta i bambini “in gita” al corteo. E lo sbandiera pure sui social