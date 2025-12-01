Processo Pifferi bis assolte l' avvocata Alessia Pontenani e le psicologhe

L'avvocata Alessia Pontenani, legale di Alessia Pifferi, è stata assolta dall’accusa di falso e favoreggiamento: l’ipotesi di reato contro Pontenani fa parte del secondo filone di indagini sul caso dell'omicidio della piccola Diana, lasciata in casa sola per sei giorni nel 2022 e per il quale la madre è stata condannata a 24 anni in appello. Lo ha deciso il gup di Milano Roberto Crepaldi, che nello stesso contesto ha assolto anche le tre ex psicologhe di San Vittore e lo psichiatra ed ex consulente della difesa Marco Garbarini. Per l’accusa al centro c’era una presunta attività di "manipolazione" per aiutare Pifferi ad ottenere la perizia psichiatrica in primo grado e un ipotizzato tentativo di indirizzare l'esito dell'accertamento verso un "vizio parziale di mente". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Processo Pifferi bis, assolte l'avvocata Alessia Pontenani e le psicologhe

