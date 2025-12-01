Caso Pifferi bis il pm | Condanne per manipolazione Attesa sentenza su avvocata e psicologhe

Ilgiorno.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 1 dicembre 2025 – Al termine delle  repliche delle difese, che seguono quelle di stamani della Procura, nel procedimento cosiddetto ‘Pifferi bis’  davanti al gup di Milano Roberto Crepaldi – che vede tra gli imputati l'avvocata Alessia Pontenani –  oggi pomeriggio  dovrebbe arrivare la sentenza.  Il procedimento. Il procedimento vede al centro ipotesi di falso e favoreggiamento su una presunta attività di  “manipolazione”, per l'accusa, anche attraverso un presunto test falsificato, per aiutare Alessia Pifferi - condannata in appello a 24 anni per omicidio volontario per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana, abbandonata da sola in casa per sei giorni - ad ottenere la perizia psichiatrica in primo grado. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

caso pifferi bis il pm condanne per manipolazione attesa sentenza su avvocata e psicologhe

© Ilgiorno.it - Caso Pifferi bis, il pm: “Condanne per manipolazione”. Attesa sentenza su avvocata e psicologhe

Scopri altri approfondimenti

caso pifferi bis pmCaso Pifferi bis, il pm: “Condanne per manipolazione”. Attesa sentenza su avvocata e psicologhe - Il procedimento vede al centro ipotesi di falso e favoreggiamento anche attraverso un presunto test falsificato, per aiutare Alessia Pifferi ad ottenere la perizia psichiatrica in primo grado. Segnala ilgiorno.it

Caso Pifferi, pm: 'Condannare a 4 anni psicologa e legale' - Il pm di Milano Francesco De Tommasi ha chiesto di condannare a quattro anni la legale Alessia Pontenani e una delle psicologhe di San Vittore nel processo in abbreviato per falso e favoreggiamento ... ansa.it scrive

Pifferi bis, la difesa della psicologhe: "Pm ha condizionato il processo" - "La cosa più grave di questa accusa è stata l'instaurazione di un procedimento parallelo, fondato sul nulla e senza alcun indizio su questi professionisti chehanno lavorato in scienza e coscienza, che ... rainews.it scrive

Caso Pifferi, la Procura chiede di condannare la psicologa e un legale - Sette ore di requisitoria terminata con pesanti richieste di condanna: 4 anni per l'avvocata Alessia Pontenani e per una delle psicologhe allora in servizio a San Vittore; 3 anni e 6 mesi per lo ... Si legge su rainews.it

Milano: pm chiede condanne fino a 4 anni per avvocata e psicologhe Pifferi - Cinque richieste di condanna, la più pesante a 4 anni di carcere per l'avvocata Alessia Pontenani, altre (tra 3 anni e 3 anni e mezzo) per quattro psicologhe e lo ... Scrive iltempo.it

Perché la sentenza per Alessia Pifferi non avrà alcuna conseguenza sul processo per le psicologhe indagate - La sentenza di ieri che ha ridotto a 24 anni la pena per Alessia Pifferi, che ha fatto morire di stenti la figlia Diana nel Milanese, non dovrebbe avere alcuna ripercussione sul secondo filone di ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Pifferi Bis Pm