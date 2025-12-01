Caso Pifferi bis il pm | Condanne per manipolazione Attesa sentenza su avvocata e psicologhe

Milano, 1 dicembre 2025 – Al termine delle repliche delle difese, che seguono quelle di stamani della Procura, nel procedimento cosiddetto ‘Pifferi bis’ davanti al gup di Milano Roberto Crepaldi – che vede tra gli imputati l'avvocata Alessia Pontenani – oggi pomeriggio dovrebbe arrivare la sentenza. Il procedimento. Il procedimento vede al centro ipotesi di falso e favoreggiamento su una presunta attività di “manipolazione”, per l'accusa, anche attraverso un presunto test falsificato, per aiutare Alessia Pifferi - condannata in appello a 24 anni per omicidio volontario per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana, abbandonata da sola in casa per sei giorni - ad ottenere la perizia psichiatrica in primo grado. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caso Pifferi bis, il pm: “Condanne per manipolazione”. Attesa sentenza su avvocata e psicologhe

