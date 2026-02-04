Caso Epstein Starmer | Esasperante apprendere legame con esponente laburista Mandelson

Il primo ministro britannico Keir Starmer si è mostrato visibilmente irritato dopo aver appreso delle nuove rivelazioni sui legami tra l’ex ministro laburista Peter Mandelson e Jeffrey Epstein. Starmer ha definito le notizie “oltre che esasperanti” e ha promesso di approfondire la questione. La polemica torna a scuotere il mondo politico britannico, mentre le indagini continuano a cercare risposte chiare sui rapporti tra Mandelson e il finanziere condannato.

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha definito le ultime rivelazioni sui legami del politico laburista Peter Mandelson con il condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein “oltre che esasperanti “. Starmer ha risposto alle domande del leader del partito conservatore dell’opposizione britannica Kemi Badenoch nella sessione settimanale delle domande al primo ministro. Ciò avviene dopo che la polizia britannica ha aperto martedì un’indagine penale su Mandelson, per presunta cattiva condotta in uffici pubblici legati alla sua relazione con Epstein. “Vorrei iniziare con l’esprimere vicinanza alle vittime di Epstein, tutti i nostri pensieri sono con loro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caso Epstein, Starmer: "Esasperante apprendere legame con esponente laburista Mandelson" Approfondimenti su Keir Starmer Jeffrey Epstein Caso Epstein: l’ex ministro Mandelson si dimette da Lord. Starmer: “Vergognosa la diffusione di mail” L’ex ministro britannico Peter Mandelson si dimetterà domani dalla Camera dei Lord. Caso Epstein: l’ex ministro Mandelson si dimette dalla camera dei Lord. Starmer: “Vergognosa la diffusione di mail” L’ex ministro britannico Peter Mandelson ha annunciato le sue dimissioni dalla Camera dei Lord, che entreranno in vigore domani. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Keir Starmer Jeffrey Epstein Caso Epstein, Mandelson getta la spugna e lascia la Camera dei Lord. Indagine di Scotland YardLe opposizioni, a partire dai Tory, hanno invocato piena luce sul processo di nomina da parte di sir Keir, anche rispetto al ruolo svolto da Morgan McSweeney, capo di gabinetto del premier. ansa.it Caso Epstein: l’ex ministro Mandelson si dimette da Lord. Starmer: Vergognosa la diffusione di mailL'ex ministro britannico lascia la Camera dei Lord dopo la conferma dei suoi rapporti col finanziere pedofilo. Starmer: Sono sconvolto ... ilfattoquotidiano.it Vengono alla luce sempre più trame e documenti relativi al caso Epstein. Le pubblicazioni più recenti contengono anche riferimenti al presunto coinvolgimento di cittadini polacchi https://l.euronews.com/zw8x - facebook.com facebook Vengono alla luce sempre più trame e documenti relativi al caso Epstein. Le pubblicazioni più recenti contengono anche riferimenti al presunto coinvolgimento di cittadini polacchi x.com

