Riccardo Magherini morto dopo il fermo dei carabinieri assolti la Cedu condanna l' Italia | 140mila euro alla famiglia

La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per la morte di Riccardo Magherini, ex calciatore di 39 anni deceduto nel 2014 a Firenze dopo un fermo dei carabinieri. La sentenza stabilisce un risarcimento di 140 mila euro alla famiglia, evidenziando la responsabilità del Paese nel caso. La decisione si inserisce nel quadro delle responsabilità delle forze dell’ordine e dei diritti umani.

