La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per la morte di Riccardo Magherini, evidenziando questioni legate ai diritti umani e alle responsabilità delle forze dell’ordine. Questa decisione si inserisce in un contesto più ampio di dibattito su tutela e garanzie nei confronti delle persone coinvolte in operazioni di polizia, sollevando riflessioni sul rispetto delle procedure e sulla tutela dei diritti fondamentali.

La decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) di condannare lo Stato italiano per la morte di Riccardo Magherini può avere riflessi non secondari nel dibattito politico sui “pacchetti. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

