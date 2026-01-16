Magherini morto come Floyd la Cedu condanna l’Italia

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per la morte di Riccardo Magherini, evidenziando questioni legate ai diritti umani e alle responsabilità delle forze dell’ordine. Questa decisione si inserisce in un contesto più ampio di dibattito su tutela e garanzie nei confronti delle persone coinvolte in operazioni di polizia, sollevando riflessioni sul rispetto delle procedure e sulla tutela dei diritti fondamentali.

La Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia per la morte di Riccardo Magherini, avvenuta a Firenze nella notte del 3 marzo 2014, mentre l'uomo giaceva a terra immobilizzato dai Carabinieri

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha riconosciuto violazioni dei diritti fondamentali nel caso della morte dell'ex calciatore fiorentino, Riccardo Magherini, avvenuta nel 2014 durante un fermo

Magherini - ex calciatore allora 39enne - è morto nella notte tra il 2 e il 3 marzo del 2014 a seguito di un arresto cardiaco mentre, a seguito di un fermo, i carabinieri lo tenevano immobilizzato a terra

La Corte europea dei diritti umani condanna l'Italia per la morte del fiorentino Riccardo Magherini, morto nel 2014 mentre era immobilizzato a terra dai carabinieri

