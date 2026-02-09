Caso Epstein Ghislaine Maxwell interrogata oggi da Congresso

Ghislaine Maxwell è stata interrogata oggi dal Congresso degli Stati Uniti, ma a porte chiuse e tramite videoconferenza dal carcere. La ex compagna di Jeffrey Epstein ha risposto alle domande dei legislatori riguardo alle sue attività e al suo coinvolgimento nel caso. L’audizione si è svolta senza testimoni e senza pubblico, mantenendo il riserbo su quanto emerso.

(LaPresse) Ghislaine Maxwell, ex compagna e complice di Jeffrey Epstein, sarà interrogata oggi a porte chiuse dal Congresso statunitense in una deposizione in videoconferenza dal carcere. Secondo il suo legale, invocherà il Quinto emendamento e si avvarrà del diritto di non rispondere. Maxwell sta scontando una condanna a 20 anni per aver reclutato ragazze per Epstein, morto suicida in prigione nel 2019. Dai cosiddetti “ file Epstein ” emergono anche donazioni di Maxwell legate alla nascita della Clinton Global Initiative, inclusa una da un milione di dollari risalente al 2002. I documenti confermano i rapporti tra Epstein, Maxwell e ambienti politici di primo piano, pur senza prove di reati a carico di Bill Clinton. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caso Epstein, Ghislaine Maxwell interrogata oggi da Congresso Approfondimenti su Epstein Maxwell Usa: Ghislaine Maxwell sarà interrogata oggi sul caso Epstein Ghislaine Maxwell sarà interrogata oggi dal Congresso degli Stati Uniti. Caso Epstein, fratello Ghislaine Maxwell: “Da Trump ci aspettiamo la grazia” La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Epstein, rivelate le email su Trump: Passava ore a casa mia... Sapeva delle ragazze Ultime notizie su Epstein Maxwell Argomenti discussi: Epstein, quei legami russi del finanziere e le donne usate come trappole. L'ombra di manovre dei Servizi segreti; Epstein Files, come ne esce Trump secondo il New York Times; Dai file di Epstein emergono le donazioni: così Maxwell finanziava i Clinton. Oggi la deposizione; Caso Epstein, mamma mia!. Usa: Ghislaine Maxwell sarà interrogata oggi sul caso EpsteinWashington, 9 feb. (Adnkronos/Afp) - Ghislaine Maxwell sarà interrogata a porte chiuse dal Congresso degli Stati Uniti. Si prevede che la complice di Jeffrey Epstein si appellerà al diritto a non risp ... lagazzettadelmezzogiorno.it Epstein Files, il filo rosso che collega Melania e il suo regista Brett Ratner al faccendiere e Ghislaine MaxwellLe foto e le mail che collegano la First Lady e il regista del suo documentario alla rete di Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell ... ilfattoquotidiano.it La seconda vittima politica eccellente del caso Epstein nel Regno Unito è Morgan McSweeney, potentissimo capo dello staff del primo ministro Keir Starmer, che si è dimesso ieri pomeriggio. Di Sabrina Provenzani facebook Caso Epstein: a Londra cade un’altra testa nel governo Staremer: via il capo staff del premier, il Labour sull’orlo del baratro. Dimissioni inevitabili dopo Mandelson, oggi parla il premier. @sabriprovenzani x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.