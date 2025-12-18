Emergenza alimentare al via i primi pagamenti per gli enti del terzo settore | Sostegno concreto ai fragili
In Sicilia, prende il via l’erogazione dei primi fondi per l’emergenza alimentare, con oltre 2 milioni di euro destinati agli enti del terzo settore. Un sostegno concreto alle fasce più fragili, parte di un intervento complessivo di 5 milioni di euro voluto dalla regione per contrastare la povertà e garantire assistenza immediata alle persone in difficoltà.
Al via i primi pagamenti per l'emergenza alimentare in Sicilia. L'assessorato alla Famiglia e alle politiche sociali ha erogato oltre 2 milioni di euro, prima tranche dei 5 milioni stanziati per rifinanziare la legge regionale sulla povertà. La misura, voluta dal presidente della Regione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
