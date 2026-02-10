La casa di comunità all’ex Serbelloni riceve un’altra iniezione di soldi. Dopo i primi fondi stanziati, ora arrivano oltre un milione di euro con una delibera di Asst. È il secondo intervento per completare i lavori, che sono ormai quasi alla fine, con meno di due mesi di cantiere ancora da completare. I soldi servono a coprire una variante di progetto, causata da imprevisti che non erano stati previsti all’inizio.

Casa di Comunità "rinnovata" all’ex ospedale Serbelloni, meno di due mesi alla fine dei cantieri, e seconda iniezione nel salvadanaio: oltre un milione di euro, stanziati con delibera di Asst nelle passate settimane, a implementare, per la seconda volta, i fondi Pnrr, e importo necessario a far fronte a una variante di progetto "determinata - si legge in delibera - da circostanze impreviste e imprevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori". Una prima variante, con relativo esborso (circa 900mila euro), era stata necessaria ad inizio 2025, a seguito dei problemi all’avvio del cantiere e all’episodio di sfondellamento che aveva reso necessaria una messa in sicurezza radicale e fuori programma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Casa di comunità all’ex Serbelloni. Seconda “iniezione” dell’ultim’ora. In arrivo oltre un milione di euro

Approfondimenti su Serbelloni

La Regione Emilia-Romagna ha approvato un bando da oltre 2,6 milioni di euro destinato a progetti di welfare di comunità.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Serbelloni

Argomenti discussi: Una sanità che nasce vicino alle persone, prende forma la Casa di Comunità, Dalla Torre: La sfida è lavorare sempre più come equipe; Sanità, taglio del nastro per la Casa di Comunità dell'Usl Umbria 1; Casa di Comunità, Csm e Consultorio: il piano Asl a Porto Torres - L'Unione Sarda.it; Casa di comunità all’ex Serbelloni. Seconda iniezione dell’ultim’ora. In arrivo oltre un milione di euro.

Case di comunità e fondi Pnrr, proroghe per quattro cantieri nel LevanteAncora aperti gli interventi per aggiornare i poli sanitari di Rapallo, Chiavari, Lavagna e Sestri Levante. Ritardi recuperati sulla trasformazione di Villa ... ilsecoloxix.it

Casa di comunità di Sestri Levante, ora il cantiere deve accelerareCorsa contro il tempo per non perdere i fondi Pnrr: i lavori nell’ospedale vanno terminati entro marzo. L’impresa esecutrice Cresta raddoppia gli operai. ilsecoloxix.it

APERTURA CASA COMUNITA' Oggi, a seguito della Conferenza dei Servizi convocata dall’ASP di Agrigento, è stato raggiunto un importante traguardo: l’avvio dell’organizzazione della Casa di Comunità di Cattolica Eraclea, nelle more del completamento d facebook