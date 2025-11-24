La frode da oltre un milione di euro dell' all you can eat gardesano
Una frode da oltre 1 milione e 200mila euro, un meccanismo illecito (e incredibilmente articolato) partito dall’Alto Garda trentino, ma che ha avuto riscontri anche nel centro Italia. La scoperta l’ha fatta la guardia di finanza di Riva del Garda, scovando un giro di reclutamento e utilizzo di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
