Terzo settore in arrivo a Ferrara oltre 200mila euro per progetti di welfare di comunità

La Regione Emilia-Romagna ha approvato un bando da oltre 2,6 milioni di euro destinato a progetti di welfare di comunità. A Ferrara, saranno disponibili più di 200.000 euro per iniziative promosse da associazioni, volontari e fondazioni del Terzo settore. Questa misura mira a rafforzare il sostegno sociale e a favorire lo sviluppo di reti di solidarietà nel territorio.

Oltre 2,6 milioni di euro per sostenere progetti destinati a promuovere il welfare di comunità. Via libera della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna al bando per associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e fondazioni del Terzo settore, in attuazione dell’Accordo di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi anche: Welfare e Terzo Settore, ecco 80mila euro Leggi anche: Fondazione Carim: sale a 270 mila euro il fondo destinato a finanziare progetti di enti del terzo settore La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: In Lombardia in arrivo 7 milioni per volontariato e Terzo Settore; In Lazio più di 2.600 enti fuori dal Registro del Terzo settore: Così si ferma il welfare della regione; Legge di Bilancio e prospettive, la visione solidale che manca e l'economia del Terzo settore; Welfare di comunità. Dalla Regione in arrivo 2,6 milioni di euro. Welfare di comunità. Dalla Regione in arrivo 2,6 milioni di euroDalla Regione Emilia Romagna oltre 2,6 milioni di euro per sostenere progetti destinati a promuovere il welfare di comunità. Via libera al bando ... chiamamicitta.it Fiscalità, dopo la Comfort letter dell’Europa in arrivo novità per il Terzo settoreOcchi puntati sul ddl 2460 Disposizioni urgenti in materia fiscale, proposto dal Governo, in particolare agli articoli 8 (Decorrenza delle disposizioni fiscali del Terzo settore) e 14 (Disciplina ... vita.it Luigi Bobba: «dieci anni di riforma del Terzo settore per un’Italia più solidale» «Siamo quasi a dieci anni dalla riforma del Terzo settore: un cambiamento epocale che ha dato nuova linfa a oltre 140mila realtà tra associazioni di volontariato, promozione social - facebook.com facebook Torna il bando per gli enti del Terzo settore realizzato da @Cesvot e finanziato dalla @regionetoscana con @giovanisi e delle undici fondazioni bancarie toscane bit.ly/sietepresente26 x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.