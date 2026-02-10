Casa Corea a Milano | come visitare la Korea House delle Olimpiadi Invernali 2026

La Casa Corea di Milano apre le sue porte in vista delle Olimpiadi Invernali 2026. Il Comitato Olimpico Coreano ha allestito uno spazio dedicato alla cultura e allo sport della Corea, che sarà aperto ai visitatori durante l’evento. Si tratta di un luogo dove italiani e turisti potranno scoprire tradizioni, cibo e musica coreana, vivendo un’esperienza autentica nel cuore della città.

In occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, il Comitato Sportivo e Olimpico Coreano porterà nel cuore di Milano Casa Corea (Korea House), uno spazio ufficiale dedicato allo sport, alla cultura e alla convivialità coreana. La prestigiosa Villa Necchi Campiglio, storica dimora situata in via Mozart 14, ospiterà Casa Corea dal 5 al 22 febbraio 2026, trasformandosi in un punto di riferimento per tutt3 l3 tifos3, l3 amic3 e l3 famiglie della squadra nazionale coreana durante i Giochi Olimpici. Casa Corea sarà il luogo ufficiale di ritrovo per sostenere l3 atlet3 corean3 impegnat3 nelle competizioni, con sessioni di tifo collettivo davanti al maxischermo, ma anche uno spazio aperto alla scoperta della ricca e affascinante cultura coreana.🔗 Leggi su Funweek.it

Approfondimenti su Casa Corea Milano

Mentre si avvicinano le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, cresce l’attesa anche per il “Fuorisalone” delle Hospitality House.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 si è svolta venerdì sera allo Stadio San Siro di Milano.

Ultime notizie su Casa Corea Milano

Milano, la mappa delle Case olimpiche: gli Usa a Palazzo Ralph Lauren, la Corea del Sud a Villa Necchi. E per l'Italia la base è la TriennalePunti d'appoggio mondani e logistici delle nazioni, ospiteranno anche gli sportivi «vip» per gli incontri. L'Olanda sceglie via Tortona, gli svedesi il Treno ... milano.corriere.it

La mappa delle Case Olimpiche a MilanoLa Case Olimpiche sono dei veri e propri quartieri generali in cui le delegazioni incontrano stampa e appassionati. Ecco quelle scelte dai Paesi in gara. msn.com

A Milano, Villa Necchi Campiglio, casa-museo del FAI, sino al 22 febbraio sarà il riferimento dei 71 atleti e della comunità sportiva della Corea del Sud. Ma anche un luogo aperto a tutti. Servizio di Francesca Jaccod https://www.rainews.it/tgr/lombardia/video/2 facebook

