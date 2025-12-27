La centrale delle truffe Svuotati i ’conti’ con sms
EMPOLESE VALDELSA Il call center era a Santa Croce. Gli inganni, invece, arrivavano in tutta Italia. Da qui i malviventi, da quanto ricostruito dalla indagini, inviavano a cadenza quotidiana, migliaia e migliaia di sms. E’ stata scoperta dai carabinieri di Chieti una centrale di truffe telematiche che avvenivano con la tecnica dello ‘smishing’ che inviava da utenze fittizie migliaia di messaggi al giorno per indurre le potenziali vittime a fornire le proprie credenziali di home banking a falsi operatori, che potevano così accedere ai loro conti correnti, appropriandosi di ingenti quantità di denaro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
