Allarme per la truffa del pedaggio fantasma | svuotati conti in pochi minuti
Una nuova truffa sta mettendo in allarme gli automobilisti: il cosiddetto
La truffa del pedaggio fantasma sta circolando con insistenza sui telefoni degli automobilisti, attraverso Sma che sembrano provenire da Autostrade per l’Italia. Il testo segnala un presunto pedaggio non pagato e invita a cliccare su un link per saldare subito. È proprio quel collegamento a far scattare il raggiro: porta a una pagina falsa che imita in modo credibile il sito ufficiale e chiede di inserire dati personali e numeri di carte di credito. Una volta compilati i campi, i truffatori possono utilizzare le informazioni per operazioni non autorizzate o venderle online. Il meccanismo si basa sul phishing: creare fretta e timore di una sanzione, così da spingere l’utente a non verificare la fonte del messaggio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Firenze, allarme truffa: falsi verbali sulle auto in sosta
Allarme truffa telefonica ad Avellino: chiamate minatorie con voce straniera
Allarme truffa a Gerenzano: finti tecnici tentano il raggiro
Sventa la truffa, il malvivente la rinchiude in camera da letto e scappa. Le urla della pensionata di 83 anni hanno messo in allarme un vicino che ha chiamato il 112 Nue. Con l’arrivo della polizia, un campano di 43 anni è finito nei guai: non solo è stato denunc - facebook.com Vai su Facebook
Telemarketing, telefonate da prefissi stranieri: allarme truffe per 'spoofing', i numeri da evitare Vai su X
La truffa del pedaggio “fantasma” dell’autostrada: un click e ti svuotano il conto - Truffe sempre più sofisticate cercano di rubare dati personali e bancari: come riconoscere i canali ufficiali e cosa fare in caso di rischio ... Si legge su fanpage.it
