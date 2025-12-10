Allarme per la truffa del pedaggio fantasma | svuotati conti in pochi minuti

Corrieretoscano.it | 10 dic 2025

Una nuova truffa sta mettendo in allarme gli automobilisti: il cosiddetto

La truffa del pedaggio fantasma sta circolando con insistenza sui telefoni degli automobilisti, attraverso Sma che sembrano provenire da Autostrade per l’Italia. Il testo segnala un presunto pedaggio non pagato e invita a cliccare su un link per saldare subito. È proprio quel collegamento a far scattare il raggiro: porta a una pagina falsa che imita in modo credibile il sito ufficiale e chiede di inserire dati personali e numeri di carte di credito. Una volta compilati i campi, i truffatori possono utilizzare le informazioni per operazioni non autorizzate o venderle online. Il meccanismo si basa sul phishing: creare fretta e timore di una sanzione, così da spingere l’utente a non verificare la fonte del messaggio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

