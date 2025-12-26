Amorim | Mainoo è il futuro del Manchester United
Il tecnico de Reds parla del futuro del suo centrocampista, obiettivo mercato del Napoli di Conte. Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, ha rilasciato alcune . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Leggi anche: Il tecnico del Manchester United, Amorim, parla del futuro di Casemiro
Leggi anche: I tifosi dello United rompono le cebollitas ad Amorim perché non fa giocare Mainoo (il Vergara di Manchester)
Amorim blinda Mainoo: "Non partirà! Sarà il futuro dello United e presto avrà spazio" - Difficile possa partire, soprattutto dopo le ultime parole pronunciate dal suo allenatore, Amorim: “Kobbie Mainoo sarà il futuro del ... tuttonapoli.net
MANCHESTER UNITED - Amorim: "Kobbie Mainoo sarà il futuro dei Red Devils, deve solo aspettare la sua occasione e avere pazienza" - Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, ha rilasciato un'intervista riportata da Fabrizio Romano sui suoi canali social: "Kobbie Mainoo sarà il futuro del Manchester United. napolimagazine.com
Amorim: «Sarei molto contento se Mainoo mi chiedesse di andare via in prestito» - Il Guardian riferisce che £l’allenatore si direbbe “molto contento” se Kobbie Mainoo decidesse di parlargli di un trasferimento in prestito dal Manchester United. ilnapolista.it
Si complica ulteriormente l’arrivo di Kobbie Mainoo Intervenuto in conferenza stampa, Ruben Amorim ha blindato il centrocampista inglese definendolo “il futuro del Manchester United” #SSCNapoli #Mainoo #SpazioNapoli x.com
Il Manchester United blocca Mainoo dopo l’infortunio di Bruno Fernandes, Amorim è chiaro: “Sappiamo che non possiamo contare su un solo giocatore per tutto” - facebook.com facebook
