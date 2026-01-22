Ancarani | Il Comune potrebbe ricorrere al Tar

Il Comune di Ravenna valuta la possibilità di ricorrere al Tar per la questione del tappeto musivo di Nicola Montalbini a Porta Adriana. La richiesta di preservare l’opera ha suscitato un ampio dibattito tra cittadini e rappresentanti politici, evidenziando l’importanza del patrimonio culturale locale e le diverse opinioni sulla sua tutela.

Difficile trovare qualcosa che abbia unito così tanto i ravennati, dai cittadini agli esponenti politici, come la richiesta di mantenere il tappeto musivo di Nicola Montalbini a Porta Adriana. Ieri Alberto Ancarani, capogruppo di Forza Italia, ha interrogato il sindaco su un eventuale ricorso al Tar prima di accettare il piano B di una ricollocazione. Scrive Ancarani: "Il Comune di Ravenna, pur nel rispetto delle prerogative della Soprintendenza, ha il dovere di difendere le scelte culturali quando esse rispondono a un interesse collettivo e alla valorizzazione dell'immagine urbana e anche di tenere conto dell'effetto che dette scelte hanno sull'opinione pubblica ed eEsistono strumenti giuridici, inclusa l'impugnazione innanzi al Tribunale amministrativo Regionale, che possono essere attivati per contestare un atto ritenuto lesivo dell'interesse pubblico locale. Dopo la decisione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di negare sia la permanenza dell'opera sia la proroga temporanea richiesta dal Comune di Ravenna, l'onorevole Ouidad Bakkali ha preso la parola alla Camera per portare il caso a

