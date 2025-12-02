Gas Sales Bluenergy in campo al PalabancaSport con Padova nel turno infrasettimanale

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sarà impegnata al PalabancaSport nel turno infrasettimanale valido per la nona di andata del campionato di SuperLega Credem Banca: domani, mercoledì 3 dicembre (ore 20,30 diretta Volleyballworld.tv e Sportpiacenza.it) affronterà Sonepar Padova.Reduce da tre. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Il 3 dicembre alle ore 20:30 al PalaBancaSport vivi la sfida tra Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e @pallavolopadova con il gusto giusto! In collaborazione con il Mercato coperto di Campagna Amica abbiamo preparato una super COMBO a 10€: Panino Vai su X

MERCOLEDÌ TURNO INFRASETTIMANALE, SI VA A PIACENZA! Gas Sales Bluenergy Piacenza Mercoledì 3 Dicembre 2025 ? Ore 20.30 ? PalaBancaSport (PC) #DNAbianconero #PiùDiUnaSquadra #SoneparPadova - facebook.com Vai su Facebook

