Al Vulcano Buono dal 3 al 6 gennaio la Grande Festa della Befana

Dal 3 al 6 gennaio, il Vulcano Buono ospita la Grande Festa della Befana, un evento dedicato alle famiglie e ai visitatori. Durante la manifestazione, si sono registrate oltre un milione di presenze, testimonianza dell’interesse verso le iniziative proposte, tra cui Babbo Natale Experience e la “Blurama Spa”. Un’occasione per vivere momenti di convivialità e intrattenimento in un contesto accogliente e ben organizzato.

Festività al Vulcano, oltre 1 milione di presenze: successo per Babbo Natale Experience e la "Blurama Spa". Dal 3 al 6 gennaio è in programma la Grande Festa della Befana. NOLA – Natale al Vulcano, boom di presenze a Nola con oltre 1 milione di visitatori che hanno affollato la struttura progettata da Renzo Piano. Grande successo

