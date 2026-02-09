Jambo Carnival Party la festa più giocosa dell' anno a pochi passi da Caserta

A pochi chilometri da Caserta, si accendono i festeggiamenti di Carnevale con il Jambo Carnival Party. La festa ha preso il via tra mascherine colorate, coriandoli e spettacoli di giocoleria. Tante persone si sono radunate per divertirsi e vivere un pomeriggio all’insegna dell’allegria. La piazza si riempie di bambini e adulti, tutti pronti a lasciarsi coinvolgere dalle animazioni e dalle sorprese della giornata.

