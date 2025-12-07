Spettacoli giochi e laboratori per i più piccoli | inaugurato il villaggio di Babbo Natale in piazza Garibaldi

Tra giochi, spettacoli, laboratori a tema natalizio e incontri con gli elfi, piazza Garibaldi si trasforma nel villaggio di Babbo Natale. Lo spazio dedicato ai più piccoli è stato inaugurato questo pomeriggio, e resterà aperto fino al 6 gennaio.Novità per piazza GaribaldiIl villaggio 'Christmas. 🔗 Leggi su Baritoday.it

