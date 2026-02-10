A1Expò | la XXII Fiera del Vintage accende il weekend di San Valentino e apre la stagione del Carnevale

La XXII Fiera del Vintage torna nel weekend di San Valentino, portando in scena abiti, oggetti e ricordi di un passato che non passa mai di moda. L’evento si svolge il 14 e 15 febbraio al Polo Fieristico A1Expò, a San Marco Evangelista, in provincia di Caserta. Dalle dieci del mattino fino alle otto di sera, appassionati e curiosi possono immergersi in due giorni pieni di esposizioni, musica e atmosfere retrò. È l’occasione per scoprire pezzi unici e rivivere gli anni passati tra stile e cultura

Il 14 e 15 febbraio torna l'evento dedicato a stile, cultura pop e memoria contemporanea. La Fiera del Vintage torna sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026, dalle 10:00 alle 20:00, al Polo Fieristico A1Expò, in Viale delle Industrie 10 a San Marco Evangelista (Caserta Sud). Quella in programma è la XXII edizione, un appuntamento ormai consolidato nel calendario fieristico campano, capace di richiamare appassionati, collezionisti e curiosi da tutto il territorio. Inserita in un periodo dell'anno particolarmente vivace, tra il romanticismo di San Valentino e l'atmosfera festosa del Carnevale, la manifestazione si conferma come l'occasione ideale per vivere un'esperienza originale all'insegna dello stile e della creatività.

