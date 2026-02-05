Carnevale Incantato al Centro Valmarecchia | laboratori maschere e supereroi

Il Carnevale si accende al Centro Valmarecchia di Villa Verucchio. Due giornate piene di musica, giochi e maschere per bambini e adulti. La festa porta allegria e tanta spensieratezza, con laboratori creativi e personaggi colorati che invadono le strade. Molti si sono già messi in maschera, pronti a divertirsi tra allegria e sorprese.

Il Carnevale si veste di magia e divertimento al Centro Valmarecchia di Villa Verucchio con il Carnevale Incantato, due giornate dedicate a tutta la famiglia tra colori, allegria e tante sorprese. Il primo appuntamento è per domenica 8, quando alle 16:30 il centro si trasformerà in un mondo di.

