Supereroi principesse e la musica di Radio 105 | la piazza si prepara al Carnevale dei desideri

La piazza si anima con un tripudio di colori e allegria. Supereroi, principesse e musiche di Radio 105 riempiono le strade, mentre cinquanta artisti si preparano a sfilare tra trampolieri, personaggi dei fumetti e figure fiabesche. L’evento si avvicina e la città si prepara a vivere una giornata all’insegna del divertimento e della fantasia.

In arrivo 50 artisti, parate in costume e lo show di dj Mitch. Cintorino: "Un evento per le famiglie che sostiene la candidatura a Capitale della Cultura" Cinquanta artisti pronti a invadere il centro, dai trampolieri ai supereroi dei fumetti, fino alle principesse delle fiabe. E poi la musica di Radio 105 a dettare il ritmo. Sono questi gli ingredienti del "Carnevale dei desideri", la manifestazione organizzata dall'assessorato ai Grandi eventi del Comune di Forlì che domenica 8 febbraio, a partire dalle 15, animerà Piazza Saffi. Il cuore dell'evento sarà la parata iniziale: gli artisti entreranno nel centro cittadino accompagnando il pubblico verso la piazza.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su Carnevale dei desideri

Il Carnevale di Maccarese 2026 si avvicina, con la tradizionale sfilata dei carri allegorici prevista per domenica 25 gennaio.

Festeggia il nuovo anno a Reggio Calabria con un evento indimenticabile! In piazza, Rocco Hunt e Radio 105 prenderanno il palco per una notte di musica e allegria, grazie alla collaborazione tra il Comune e la Città metropolitana.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Carnevale dei desideri

Argomenti discussi: Cuori, coriandoli e sorrisi: al Giardino Paolo Orlando torna il Carnevale più atteso di Ostia; Carnevale 2026 a Vieste, la Giunta stanzia 24.400 euro; Ad Atena Lucana il 17 febbraio il Carnevale delle Meraviglie con Insieme Società Cooperativa Sociale; Volano, Martedì Grasso all’insegna della tradizione: torna la maccheronata degli Alpini.

Supereroi, principesse e carri. Che spettacolo al Parco. Il carnevale estivo fa il pienoFOLLONICAGrande successo per la nona edizione del carnevale estivo di Follonica, la prima al Parco centrale, che ha visto centinaia di persone, soprattutto ragazzi e famiglie con bambini piccoli, ... lanazione.it

Alla Camera il progetto Nida per i bimbi con malattie rare: arrivano supereroi e principesseLa Nazionale italiana dell'amicizia (Nida) ha presentato la propria storia e un nuovo progetto a sostegno dei bambini con malattie rare, Supereroi e Principesse in corsia alla Camera dei deputati. tgcom24.mediaset.it

Il Carnevale sta arrivando… ed è tempo di trasformarsi! Da Mony Toys trovi una vastissima gamma di costumi per grandi e piccini: supereroi, principesse, personaggi divertenti e maschere per ogni fantasia Che tu voglia far brillare i sogni dei pi facebook