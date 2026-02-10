La spiaggia di Torvaianica si trasforma in un palcoscenico di colori e musica. Il Carnevale di quest’anno combina ritmi K-Pop e creatività con il riciclo. Il parco Zoomarine ospita il “K-Pop Idol Day” il 14 e 15 febbraio, offrendo laboratori per creare maschere e costumi usando materiali riciclati. Una festa sostenibile che coinvolge grandi e piccini, tra musica e fantasia.

Cosa: Carnevale sostenibile con il format “K-Pop Idol Day” e laboratori di riciclo.. Dove e Quando: Zoomarine (Torvaianica), 14 e 15 febbraio 2026.. Perché: Unisce il fenomeno musicale coreano alla sensibilizzazione ambientale con ingresso gratuito per i minori di 16 anni.. Il Carnevale 2026 alle porte di Roma si tinge di colori vivaci, ritmi orientali e un profondo rispetto per l’ambiente. Zoomarine, il celebre parco tematico di Torvaianica, si prepara a ospitare un weekend (14 e 15 febbraio) dove la tradizione della maschera incontra le tendenze globali e l’impegno ecologico. Non si tratterà della solita sfilata di costumi preconfezionati, ma di una vera e propria celebrazione dell’ingegno domestico e della cultura pop contemporanea, pensata per abbattere le barriere generazionali tra genitori e figli. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Carnevale a Zoomarine tra ritmo K-Pop e riciclo creativo

Approfondimenti su Zoomarine Torvaianica

Al Zoomarine di Torvaianica va in scena il Carnevale con un tocco originale: il K-Pop Carnival Contest.

Questa mattina a Zoomarine è partito il “K-Pop Carnival Contest”, un nuovo evento che porta il Carnevale a un livello diverso.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Zoomarine Torvaianica

Argomenti discussi: K-Pop Carnival Contest: Carnevale a Zoomarine creativo tra riciclo, musica e divertimento; Carnevale a Zoomarine, se ai coriandoli e alla festa si unisce il gioco dell'economia circolare; Carnevale sostenibile e inclusivo: a Zoomarine la festa per tutte le età esplode con il K-Pop e si colora con il riciclo creativo; K-Pop Carnival Contest: il Carnevale di Zoomarine diventa idol tra cosplay, riciclo e danza.

Carnevale a Zoomarine, se ai coriandoli e alla festa si unisce il gioco dell’economia circolareUn Carnevale etico e divertente per tutta la famiglia a Zoomarine: la prima edizione del K-Pop Carnival Contest è un omaggio al genere sudcoreano tornato in voga dagli anni Novanta ... roma.corriere.it

Carnevale a tema K-Pop per ZoomarineNon più solo un fenomeno per teenager: la musica coreana irrompe nel Carnevale ed ecco che anche il parco Zoomarine si veste a festa per unire le diverse generazioni sotto lo stesso cielo. Il focus pe ... parksmania.it

K-Pop Carnival Contest – Carnevale 2026 a Zoomarine! Il 7–8 e 14–15 febbraio il parco si trasforma in un’esplosione di colori, musica e creatività con la prima edizione del K-Pop Carnival Contest: una sfida dedicata ai costumi fai da te realizzati con m - facebook.com facebook