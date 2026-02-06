A Zoomarine debutta il K-Pop Carnival Contest | creatività riciclo e spettacolo per il Carnevale 2026

Questa mattina a Zoomarine è partito il “K-Pop Carnival Contest”, un nuovo evento che porta il Carnevale a un livello diverso. Così, tra musica, colori vivaci e costumi realizzati con materiali di riciclo, il parco apre le porte a un pubblico curioso e appassionato. L’obiettivo è unire divertimento e sostenibilità, dando spazio alla creatività di chi partecipa con idee originali e rispettose dell’ambiente.

Il Carnevale 2026 di Zoomarine si tinge di colori, musica e sostenibilità con la prima edizione del "K-Pop Carnival Contest", l'evento che unisce il fenomeno globale del K-pop alla creatività dei costumi fai da te, nel segno del riuso e del riciclo. L'appuntamento è nei weekend 7-8 e 14-15 febbraio 2026, con un ricco calendario di show, sfilate, laboratori e iniziative pensate per tutta la famiglia. Nato negli anni '90 in Corea del Sud, il K-pop è oggi un linguaggio universale capace di coinvolgere diverse generazioni. Zoomarine lo sceglie come filo conduttore del Carnevale per lanciare una sfida creativa che celebra l'ingegno delle famiglie e i principi dell'economia circolare.

