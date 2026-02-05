A Zoomarine il Carnevale è K-Pop | creatività e riciclo in scena

Al Zoomarine di Torvaianica va in scena il Carnevale con un tocco originale: il K-Pop Carnival Contest. Nei weekend del 7-8, 14-15 e 22 febbraio 2026, si sfidano giovani e appassionati con costumi fatti di materiali riciclati. Si tratta di una gara creativa che unisce musica, moda e rispetto per l’ambiente. La partecipazione è aperta a tutti, e l’obiettivo è dimostrare che si può essere artisti e attenti al pianeta allo stesso tempo.

Cosa: K-Pop Carnival Contest, la prima sfida creativa di costumi tra riuso e riciclo. Dove e Quando: Zoomarine (Torvaianica, Roma), weekend 7-8, 14-15 e 22 febbraio 2026. Perché: Unire la passione per la cultura coreana alla sostenibilità ambientale, con ingresso gratuito per i minori di 16 anni. Il Carnevale 2026 a Roma si tinge delle sonorità e delle estetiche vibranti della Corea del Sud. Zoomarine, il celebre parco tematico situato sul litorale romano, ha deciso di puntare tutto su un fenomeno globale che sta conquistando le nuove generazioni: il K-pop. Non si tratta però solo di musica e danza, ma di un’iniziativa che sposa il divertimento con l’educazione ambientale attraverso il lancio della prima edizione del K-Pop Carnival Contest. 🔗 Leggi su Ezrome.it

