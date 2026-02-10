Carnevale a teatro | a Cascina arriva ' Nuova Barberia Carloni'

Domenica 15 febbraio alle 17.30, a Cascina si celebrerà il Carnevale con uno spettacolo diverso dal solito. La Città del Teatro ospita “Nuova Barberia Carloni”, uno show di circo contemporaneo che unisce teatro, clown e musica dal vivo. L’evento è pensato per bambini e famiglie, ma piace anche agli adulti. Un modo per festeggiare il Carnevale in modo originale e divertente, lontano dalle tradizionali maschere e sfilate.

Quest'anno il Carnevale si festeggia a teatro. Domenica 15 febbraio alle ore 17.30, La Città del Teatro di Cascina propone Nuova Barberia Carloni, spettacolo di circo contemporaneo tra teatro d'attore, clownerie e musica dal vivo, pensato per bambini e famiglie, tout public, all'interno della.

