Carnevale 2026 | a Grignasco torna la festa con la Giubiacia

A Grignasco torna la tradizionale festa della Giubiacia. Questa mattina, con un corteo colorato e tanta allegria, i cittadini hanno ripreso le celebrazioni del Carnevale 2026. La manifestazione, che ogni anno richiama numerosi visitatori, si svolge nel centro del paese, dove le strade si riempiono di sfilate, musica e maschere. La comunità si prepara a vivere ancora una volta questa tradizione, tra sorrisi e momenti di festa condivisi.

Torna anche quest'anno a Grignasco l'appuntamento con la Giubiacia, la festa del carnevale grignaschese. Una intera giornata di festa e tradizione, con tanti appuntamenti per gli amanti del carnevale di tutte le età.Il programma della manifestazioneAlle 10.30 distribuzione della fagiolata in.🔗 Leggi su Novaratoday.it Approfondimenti su Grignasco Festa A San Severo torna il tradizionale appuntamento con la festa di piazza di Carnevale A San Severo torna la festa di Carnevale. Martedì grasso torna la festa di carnevale per i bambini Martedì grasso torna la festa di carnevale per i bambini a Pordenone. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Grignasco Festa Argomenti discussi: Cosa fare in Provincia di Vercelli nel weekend 7-8 febbraio 2026: sagre, carnevali, mercatini e sapori d’inverno; Eventi in Valsesia e dintorni. Cosa fare nel weekend 14–15 febbraio 2026; Weekend del 31 Gennaio- 1 Febbraio: se il freddo si fa sentire, in Piemonte rispondiamo a colpi di Bagna Cauda e Coriandoli!; Grignasco: in biblioteca una simpatica battiglia di Coriandoli. Grignasco si prepara alla Giubiacia 2026: appuntamento il 12 febbraioA Grignasco il Carnevale entra nel vivo con uno dei momenti più attesi della tradizione: la Giubiacia 2026, in programma giovedì 12 febbraio. L’invito alla partecipazione è rivolto a tutta la popolazi ... valsesianotizie.it Carnevale 2026: tutti gli eventi da giovedì a martedì grasso e i consigliCosa fare per carnevale 2026 e quali sono gli eventi a cui partecipare da giovedì a martedì grasso? Ecco l'elenco e alcuni consigli utili ... meteo.it Tra poco, alle 11, su Radio Valsesia continuano le interviste ai Comitati Carnevaleschi della valle, con Daniele Bovolenta, in collaborazione con Eventi Valsesia e Alto Piemonte Oggi la Truna dal Giuan di Grignasco In replica questa sera alle 18:00! - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.