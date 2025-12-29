Capodanno in piazza in sicurezza | niente vetro lattine e spray

Il Comune di Ferrara ha adottato un’ordinanza per garantire un Capodanno in piazza sicuro e responsabile. Sono vietati vetri, lattine e spray, per prevenire incidenti e preservare la sicurezza di tutti i partecipanti. La misura, valida per la serata del 31 dicembre, mira a garantire un intrattenimento sereno e senza rischi, permettendo di vivere la festa nel rispetto delle norme di sicurezza.

Festa in piazza, divertimento garantito ma senza farsi male. Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri ha emesso un'ordinanza a tutela della sicurezza di tutti i partecipanti alla festa di Capodanno che prevede una serie di iniziative di intrattenimento per la serata di mercoledì 31 e a mezzanotte.

