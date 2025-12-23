Capodanno a Bari 2026 firmata l’ordinanza sicurezza | stop a vetro lattine e spray urticanti

In vista della manifestazione “Capodanno a Bari 2026”, in programma tra la sera del 31 dicembre 2025 e la notte del 1° gennaio 2026, il sindaco Vito Leccese ha firmato l’ordinanza a tutela della sicurezza urbana e dell’ordine pubblico.Il provvedimento nasce dagli esiti delle riunioni del Comitato. 🔗 Leggi su Baritoday.it

