Carnevale 2026 a Ferentino

Questa domenica e martedì, Ferentino si riempie di allegria con il suo tradizionale Carnevale. Le strade si animano di maschere, carri e tanta musica, pronti a coinvolgere grandi e bambini in una festa fatta di colori e allegria. Le due giornate saranno piene di eventi e sfilate, mentre famiglie e visitatori si preparano a vivere un momento di spensieratezza e divertimento nel cuore della città.

Torna anche quest'anno l'appuntamento più colorato e divertente dell'anno a Ferentino con il Carnevale! Per la gioia di grandi e bambini!Domenica 15 e martedì 17 febbraio sono le giornate del divertimento. Nel primo pomeriggio di domenica, partenza fissata alle 14,30 da piazzale Collepero (viale.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Approfondimenti su Carnevale Ferentino Domani a Ferentino il lancio della CER industriale di Ferentino e Morolo Domani a Ferentino si terrà il lancio ufficiale della Comunità di Energie Rinnovabili (CER) industriale, una nuova iniziativa dedicata alla produzione e condivisione di energia pulita tra le aziende di Ferentino e Morolo. Chiusura notturna A1 Frosinone–Ferentino il 5-6 febbraio 2026: percorsi alternativi e consigli Questa notte, tra il 5 e il 6 febbraio, l’autostrada A1 tra Frosinone e Ferentino sarà chiusa dalle 22 alle 5. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Carnevale 2026, ecco le date dei rioni Ultime notizie su Carnevale Ferentino Argomenti discussi: Weekend a Frosinone e provincia, cosa fare sabato 7 e domenica 8 febbraio; Frosinone, Carnevale, comincia la festa; Ferentino, colpo notturno in villa: rubata collezione di Rolex; Frosinone: Allarme Rapine tra Sora e Ferentino. Colpi in serie con lo stesso modus operandi. A Milano il Carnevale dura di più: tradizione ambrosiana, sfilate, eventi per famiglie e spettacoli fino al Sabato Grasso 2026A Milano il Carnevale dura di più: tradizione ambrosiana, sfilate, eventi per famiglie e spettacoli fino al Sabato Grasso 2026. siviaggia.it Carnevale 2026, tutte le date: quando inizia e quando finisce con il Martedì GrassoNel rito romano il calcolo dei giorni del Carnevale dipende dal giorno in cui cade la Pasqua: da quella domenica bisogna andare a ritroso di 70 giorni. Ecco perché si parla di Settuagesima, che cade ... fanpage.it Info e prenotazioni anche su Whatsapp allo 0775271504 #ferentino #carnevaleciociaria #frosinone #anagni #alatri - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.