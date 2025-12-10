Domani a Ferentino il lancio della CER industriale di Ferentino e Morolo

Domani a Ferentino si terrà il lancio ufficiale della Comunità di Energie Rinnovabili (CER) industriale, una nuova iniziativa dedicata alla produzione e condivisione di energia pulita tra le aziende di Ferentino e Morolo. L’evento si svolgerà alle ore 18 presso la Sala Eventi dell’Hotel Bassetto, segnando un importante passo verso la sostenibilità e l’autonomia energetica del territorio.

