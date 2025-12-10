Domani a Ferentino il lancio della CER industriale di Ferentino e Morolo
Domani a Ferentino si terrà il lancio ufficiale della Comunità di Energie Rinnovabili (CER) industriale, una nuova iniziativa dedicata alla produzione e condivisione di energia pulita tra le aziende di Ferentino e Morolo. L’evento si svolgerà alle ore 18 presso la Sala Eventi dell’Hotel Bassetto, segnando un importante passo verso la sostenibilità e l’autonomia energetica del territorio.
La CER (Comunità di energie rinnovabili) industriale di Ferentino e Morolo è realtà. Con queste premesse verrà presentata domani giovedì 11 dicembre alle ore 18 presso la Sala Eventi dell’Hotel Bassetto di Ferentino (Frosinone) l’evento di lancio della Comunità Energetica Rinnovabile Industriale. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Conto alla rovescia terminato Da domani partono 4 giorni imperdibili di offerte shock. Sei pronto a coglierle tutte? #conad #ferentino #volantino #offerte #personeoltrelecose #alamarket - facebook.com Vai su Facebook
Sophie Kinsella, morta a 55 anni l'autrice di "I Love Shopping": lo scorso anno aveva scoperto un tumore al ... leggo.it
Bollette della luce, ecco il bonus da 55 euro per le famiglie: a chi spetta ilgiornale.it
Sanremo 2026, le conduttrici del PrimaFestival sono Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey dilei.it
Alis e Anita, i due colossi di trasporti e logistica uniti per fare la differenza liberoquotidiano.it
Stranger Things, arriva lo spin-off su uno dei personaggi: dettagli e trama screenworld.it
Pratiche commerciali scorrette, Sky Italia multata dall’Antitrust per 4,2 milioni di euro. L’azienda: “Siamo ... cultweb.it
Sanremo: Fialdini, Delogu, Autieri, Lodigiani e Giraud verso la co- conduzione ildifforme.it
Bollette della luce, ecco il bonus da 55 euro per le famiglie: a chi spetta ilgiornale.it
Sanremo 2026, le conduttrici del PrimaFestival sono Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey dilei.it
Alis e Anita, i due colossi di trasporti e logistica uniti per fare la differenza liberoquotidiano.it
Stranger Things, arriva lo spin-off su uno dei personaggi: dettagli e trama screenworld.it
Pratiche commerciali scorrette, Sky Italia multata dall’Antitrust per 4,2 milioni di euro. L’azienda: “Siamo ... cultweb.it
Sanremo: Fialdini, Delogu, Autieri, Lodigiani e Giraud verso la co- conduzione ildifforme.it