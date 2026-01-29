Chiusura notturna A1 Frosinone–Ferentino il 5-6 febbraio 2026 | percorsi alternativi e consigli

Questa notte, tra il 5 e il 6 febbraio, l’autostrada A1 tra Frosinone e Ferentino sarà chiusa dalle 22 alle 5. I lavori di manutenzione richiedono la chiusura del tratto e costringono gli automobilisti a cercare percorsi alternativi. Le autorità consigliano di pianificare in anticipo gli spostamenti e di seguire le indicazioni in tempo reale.

Il tratto tra Frosinone e Ferentino sarà chiuso dalle 22:00 alle 05:00 per lavori stradali; ecco entrate, uscite e percorsi consigliati per chi viaggia verso Roma o Napoli Sulla Autostrada A1, il tratto compreso tra Frosinone e Ferentino sarà chiuso al traffico nella notte tra il 5 e il 6 febbraio 2026, dalle ore 22:00 alle ore 05:00, a causa di lavori di manutenzione straordinaria. Gli automobilisti sono invitati a pianificare percorsi alternativi e a prestare attenzione alla segnaletica temporanea. La chiusura notturna è necessaria per garantire la sicurezza dei cantieri e il completamento delle opere senza rischi per gli utenti.

