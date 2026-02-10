Carmiano sindaco azzera le deleghe in giunta E intanto nasce Futuro in Comune

Il sindaco Giovanni Erroi ha deciso di togliere tutte le deleghe agli assessori della sua giunta. Ha firmato un decreto che mira a riorganizzare l’azione amministrativa in vista della fine del mandato, senza però rimuovere nessuno degli assessori attuali. Nel frattempo, è nata la nuova associazione “Futuro in Comune”, pronta a presentare una nuova proposta politica.

CARMIANO – Un azzeramento di deleghe agli assessori della propria giunta per rilanciare l'azione amministrativa nella fase finale del mandato: è questa la scelta operata dal sindaco di Carmiano, Giovanni Erroi, con il decreto firmato nella giornata di ieri, senza tuttavia rimuovere nessuno dei.

