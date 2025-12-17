Solofra il sindaco Moretti azzera giunta e deleghe

Il sindaco di Solofra, Nicola Moretti, ha emanato il Decreto Sindacale n. 34 del 17 dicembre 2025, con cui ha revocato tutte le nomine degli assessori e le relative deleghe, includendo anche quelle conferite ai consiglieri comunali. Questa decisione rappresenta un cambiamento significativo nell'amministrazione comunale della città.

© Anteprima24.it - Solofra, il sindaco Moretti azzera giunta e deleghe Tempo di lettura: 2 minuti Solofra volta pagina. Con il Decreto Sindacale n. 34 del 17 dicembre 2025, il sindaco Nicola Moretti ha disposto la revoca delle nomine degli assessori e delle relative deleghe, estendendo il provvedimento anche a tutte le deleghe conferite ai consiglieri comunali. Una decisione forte, maturata – come sottolineato nel provvedimento – nell’interesse esclusivo della comunità solofrana, con l’obiettivo di superare le criticità emerse nel corso del percorso amministrativo e rendere più efficiente e mirata l’azione di governo cittadino. L’azzeramento delle deleghe rappresenta un passaggio strategico per consentire una riorganizzazione complessiva delle funzioni amministrative, puntando su settori considerati prioritari come la gestione del bilancio, le politiche sociali, l’urbanistica e le opere pubbliche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Leggi anche: Giunta, la riunione del sindaco in via Palazzo con i segretari dei partiti di maggioranza: ecco assessori e deleghe Leggi anche: Crisi in maggioranza, il sindaco aggiusta il tiro sull'azzeramento della giunta: "Ritirerò le deleghe" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. ‘Solofra servizi in liquidazione’: il sindaco Moretti indice una conferenza stampa - Il sindaco di Solofra Nicola Moretti ha indetto una conferenza stampa per giovedì 4 dicembre, alle ore 10 presso il Salone di Palazzo Orsini. corriereirpinia.it

Conferenza stampa a Palazzo Orsini: aggiornamenti su Solofra Servizi in liquidazione - Questa mattina alle 10:00, in diretta Facebook dal Palazzo Orsini, il Sindaco di Solofra Nicola Moretti ha illustrato gli ultimi sviluppi relativi alla Solofra Servizi in liquidazione. irpinianews.it

Solofra Servizi, arriva il voto favorevole dei creditori sul concordato preventivo. L’Amministrazione: “Una svolta storica per la città” - Durante una conferenza stampa trasmessa dal Comune di Solofra, il Sindaco Nicola Moretti, il Vice Sindaco Gaetano De Maio e l’Avv. corriereirpinia.it

Un ricordo che resta Solofra dice addio ad Elio Visone, politico ed ex amministratore di lungo corso. Dalla giovinezza dedicata alla politica fino al ruolo centrale nella ricostruzione di Solofra dopo il sisma del 1980. Sindaco, Assessore, voce autorevole della - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.