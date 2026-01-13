Laura Pausini le prime parole dopo l’annuncio di Carlo Conti su Sanremo 2026 | Il mio destino

A poche settimane dall'inizio del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha annunciato Laura Pausini come co-conduttrice della manifestazione. La cantante italiana affiancherà il conduttore sul palco del Teatro Ariston per tutte le serate, confermando ancora una volta il suo ruolo di protagonista nel panorama musicale e televisivo italiano. L'annuncio ha suscitato grande interesse tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

