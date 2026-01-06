In casa 160 grammi di cocaina 5 mila euro in contanti e due coltelli | 46enne in manette

Nel primo periodo del 2026, i Carabinieri di Clusone hanno effettuato due operazioni mirate al contrasto dello spaccio di droga. Durante un’operazione, sono stati sequestrati 160 grammi di cocaina, 5 mila euro in contanti e due coltelli, portando all’arresto di un uomo di 46 anni. Questi interventi confermano l’impegno delle forze dell’ordine nel mantenere la sicurezza e la legalità sul territorio.

Nei primi giorni del 2026 i carabinieri della Compagnia di Clusone sono stati protagonisti di due operazioni legate al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Sabato sera, 3 gennaio, i militari della stazione di Fiorano al Serio hanno deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio un 35enne, originario e residente nella provincia di Milano. Il giovane è stato fermato alla guida della sua utilitaria sulla Statale 671 della Val Seriana all’altezza di Cene: perquisito dai carabinieri, è stato trovato in possesso di 11 dosi di cocaina del peso complessivo di 7 grammi. Domenica, 4 gennaio, i carabinieri della stazione di Costa Volpino hanno arrestato in flagranza del reato di detenzione di stupefacenti per spaccio una donna di 46 anni, residente in Bergamasca. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

