Canevale Italo-scalattese | la Riviera si accende in nome della solidarietà

La Riviera si prepara a vivere il Carnevale, che quest’anno unisce Scaletta Zanclea e Itala in un grande evento di solidarietà. La festa nasce dalla collaborazione tra i Comuni, le scuole, le associazioni e le parrocchie della zona. Domani si terranno sfilate, musica e momenti di incontro, tutti dedicati a rafforzare il senso di comunità. La città si anima con i colori e le maschere, pronti a coinvolgere grandi e piccini in una giornata di festa.

In partenza il Carnevale della Riviera che nasce dalla collaborazione tra Comuni di Scaletta Zanclea e Itala, Assessorato Sport, Turismo e Spettacolo, associazioni, scuola e parrocchie. "Quest'anno il Carnevale è anche solidarietà. I nostri paesi sono stati duramente colpiti dal ciclone Harry.

