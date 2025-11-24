Piazza Vecchia si accende l’albero della solidarietà - Video

Ecodibergamo.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL PROGETTO. Annunciato l’importante impegno sociale della Bcc Carate e Treviglio per quest’anno: «I nostri soci hanno rinunciato al proprio dono natalizio per sostenere, con quei fondi, le realtà del territorio che si impegnano nel sociale». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

piazza vecchia si accende l8217albero della solidariet224 video

© Ecodibergamo.it - Piazza Vecchia, si accende l’albero della solidarietà - Video

News recenti che potrebbero piacerti

piazza vecchia accende l8217alberoPiazza Vecchia, si accende l’albero della solidarietà - «I nostri soci hanno rinunciato al proprio dono natalizio per sostenere le realtà del territorio che si impegnano nel sociale». Si legge su ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Piazza Vecchia Accende L8217albero