Piazza Vecchia si accende l’albero della solidarietà - Video
IL PROGETTO. Annunciato l’importante impegno sociale della Bcc Carate e Treviglio per quest’anno: «I nostri soci hanno rinunciato al proprio dono natalizio per sostenere, con quei fondi, le realtà del territorio che si impegnano nel sociale». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il mercatino di Natale della Piazza Vecchia di Praga: un'esperienza magica La Piazza Vecchia di Praga è uno dei luoghi più iconici della città, e durante le festività natalizie si trasforma in un vero e proprio paradiso per gli amanti del Natale. Il mercatino di Nat - facebook.com Vai su Facebook
Veduta di piazza Vecchia Luigi Deleidi, detto il Nebbia (Bergamo, 15 novembre 1784 - 2 settembre 1853) Vai su X
Piazza Vecchia, si accende l’albero della solidarietà - «I nostri soci hanno rinunciato al proprio dono natalizio per sostenere le realtà del territorio che si impegnano nel sociale». Si legge su ecodibergamo.it