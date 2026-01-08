La fiaccola olimpica accende il lungomare della riviera
La fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 ha attraversato anche la costa di Forlì-Cesena. È accaduto ieri mattina, in un’atmosfera che è stata quella giusta, con la neve di Cesenatico che ha salutato la comitiva. Peccato che il passaggio in riviera sia caduto in un giorno feriale, perché senz’altro ci sarebbe stata molta più gente. Il viaggio ieri mattina è iniziato attorno alle 9, partendo da viale delle Nazioni, l’importante strada al confine tra Villamarina di Cesenatico e Gatteo a Mare. I tedofori hanno corso in direzione mare, per poi proseguire su viale Carducci in direzione nord, attraversando viale Anita Garibaldi in direzione centro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
