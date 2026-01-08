la fiaccola olimpica accende il lungomare della riviera

La fiaccola olimpica di Milano-Cortina 2026 ha attraversato il lungomare di Forlì-Cesena, toccando anche la costa di Cesenatico. L’evento si è svolto ieri mattina, in un’atmosfera tranquilla, accompagnata dalla neve che ha salutato la passing of the torch. Questo passaggio rappresenta un momento simbolico di condivisione e di avvicinamento alle Olimpiadi, coinvolgendo le comunità locali nel percorso verso l’evento internazionale.

La fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 ha attraversato anche la costa di Forlì-Cesena. È accaduto ieri mattina, in un'atmosfera che è stata quella giusta, con la neve di Cesenatico che ha salutato la comitiva. Peccato che il passaggio in riviera sia caduto in un giorno feriale, perché senz'altro ci sarebbe stata molta più gente. Il viaggio ieri mattina è iniziato attorno alle 9, partendo da viale delle Nazioni, l'importante strada al confine tra Villamarina di Cesenatico e Gatteo a Mare. I tedofori hanno corso in direzione mare, per poi proseguire su viale Carducci in direzione nord, attraversando viale Anita Garibaldi in direzione centro.

