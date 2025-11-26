Ester Biaggi vola sull' acqua | la 18enne viterbese campionessa italiana di wing foil
Ha 18 anni ed è viterbese la campionessa italiana di wing foil. Ester Biaggi, atleta di questo sport derivato da windsurf, surf e kitesurf, si allena alla Pierschool di Tarquinia e ha conquistato il primo posto nella classifica open femminile al termine delle cinque tappe disputate in tutta. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
