Musetti ko in 2 set Bublik trionfa a Hong Kong

Lorenzo Musetti si è arreso in finale all’Atp 250 di Hong Kong, sconfitto in due set da Alexander Bublik. Il tennista kazako ha prevalso con il punteggio di 7-6, 6-3, in un match durato circa un’ora e 38 minuti. La finale ha concluso il torneo, che ha visto Musetti raggiungere un buon risultato, ma senza riuscire a conquistare il titolo.

Roma, 11 gennaio 2026 – Si ferma in finale all'Atp 250 di Hong Kong Lorenzo Musetti. Il tennista toscano è stato battuto in due set dal kazako Alexander Bublik con il punteggio di 7-6, 6-3 in un'ora e 38 minuti di gioco. Una partita equilibrata nella prima parte, poi condizionata dal problema al braccio destro accusato da Musetti dal finale del primo set. Con questa vittoria Bublik si assicura l'ingresso in top 10 per la prima volta in carriera. Musetti, invece, saluta Hong Kong con il nuovo best ranking da n. 5 al mondo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Musetti ko in 2 set, Bublik trionfa a Hong Kong Leggi anche: Maledizione Musetti, ancora ko in finale: Bublik vince Hong Kong in due set Leggi anche: LIVE Musetti-Bublik 6-7 1-2, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: break in apertura di secondo set per il kazako La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Atp Hong Kong, Musetti favorito contro Rublev: quote e scenario della semifinale; Musetti in finale a Hong Kong e nella top 5 Atp, Rublev ko; Musetti conquista un posto nelle semifinali all’Atp 250 di Hong Kong; Musetti in finale a Hong Kong e nella top 5 Atp, Rublev ko in tre set. Musetti ko in 2 set, Bublik trionfa a Hong Kong - Il tennista toscano è stato battuto in due set dal kazako Alexander Bublik con il punteggio di 7- sport.quotidiano.net

Musetti in finale a Hong Kong e nella top 5 Atp, Rublev ko in tre set - Lorenzo Musetti in finale nel "Bank of China Tennis Open", Atp 250 dotato di un montepremi di 700. msn.com

FINALE IN SALITA PER LORENZO Bublik si impone al tie-break con un netto 7-2 e fa suo il primo set dopo 48 minuti di gioco! Per Musetti un problema al braccio destro, adesso è chiamato a reagire. Vai Lore #EurosportTennis #BOCHKTO2026 #M x.com

Atp Hong Kong 2026, Musetti-Bublik in finale: ecco a che ora si gioca e dove vederla in tv - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.