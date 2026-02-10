Campania ricorda le Foibe | Fico sollecita impegno civile e istituzionale per non dimenticare l’esodo e il dolore

Campania ricorda le vittime delle foibe, con il presidente Fico che chiede impegno civile e istituzionale. Durante il Giorno del Ricordo, Fico ha sottolineato l’importanza di non dimenticare il dolore e l’esodo delle comunità giuliano-dalmata-istriana. La regione si impegna a mantenere viva la memoria di quei fatti, invitando tutti a riflettere sulle responsabilità di ieri e di oggi.

Il Giorno del Ricordo, dedicato alle vittime delle foibe e all’esodo giuliano-dalmata-istriano, ha visto oggi un forte richiamo alla responsabilità civile e istituzionale da parte del Presidente della Regione Campania, Roberto Fico. La sua presa di posizione, giunta nel contesto di una giornata segnata da riflessione e commemorazione, sottolinea l’importanza di non disperdere la memoria di una pagina dolorosa della storia italiana. L’esigenza di mantenere viva la memoria è stata espressa con chiarezza dal Governatore campano, che ha evidenziato come il ricordo delle sofferenze patite da migliaia di persone rappresenti un dovere morale e un baluardo contro il ripetersi di simili tragedie.🔗 Leggi su Ameve.eu

