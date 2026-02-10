Campania ricorda le Foibe | Fico sollecita impegno civile e istituzionale per non dimenticare l’esodo e il dolore

Da ameve.eu 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Campania ricorda le vittime delle foibe, con il presidente Fico che chiede impegno civile e istituzionale. Durante il Giorno del Ricordo, Fico ha sottolineato l’importanza di non dimenticare il dolore e l’esodo delle comunità giuliano-dalmata-istriana. La regione si impegna a mantenere viva la memoria di quei fatti, invitando tutti a riflettere sulle responsabilità di ieri e di oggi.

Il Giorno del Ricordo, dedicato alle vittime delle foibe e all’esodo giuliano-dalmata-istriano, ha visto oggi un forte richiamo alla responsabilità civile e istituzionale da parte del Presidente della Regione Campania, Roberto Fico. La sua presa di posizione, giunta nel contesto di una giornata segnata da riflessione e commemorazione, sottolinea l’importanza di non disperdere la memoria di una pagina dolorosa della storia italiana. L’esigenza di mantenere viva la memoria è stata espressa con chiarezza dal Governatore campano, che ha evidenziato come il ricordo delle sofferenze patite da migliaia di persone rappresenti un dovere morale e un baluardo contro il ripetersi di simili tragedie.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Foibe Vittime

Imperia ricorda le Foibe e l’esodo dalmata: testimonianze e riflessioni per il “Giorno del Ricordo”.

Imperia si appresta a ricordare le vittime delle foibe e l’esodo dalmata.

Giorno del Ricordo, 10 febbraio: che cosa sono le foibe e perché si ricorda l’esodo giuliano-dalmata

Oggi si ricordano le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Foibe Vittime

Argomenti discussi: Giorno del Ricordo: l omaggio della Regione Campania alle vittime delle foibe; Foibe, bandiere a mezz'asta in Regione Campania; Foibe, bandiere a mezz'asta al Consiglio regionale della Campania; Giorno del Ricordo: bandiere a mezz’asta al Consiglio Campania.

campania ricorda le foibeLa Regione Campania ricorda le vittime delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata-istrianoLa Regione Campania guidata dal Presidente Roberto Fico ricorda oggi le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata-istriano. La Giunta ?Regionale ha infatti disposto l’ esposizione delle ... ondanews.it

campania ricorda le foibeAversa ricorda le Foibe: memoria, esodo e storie di una città che accolseAversa (Caserta) - Uno dei suoi luoghi più carichi di memoria per rinnovare il ricordo di una delle pagine più dolorose del Novecento italiano. Nel parco ... pupia.tv

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.