Un incidente stradale si è verificato nel Comune di Lucignano, coinvolgendo un fuoristrada che si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Arezzo per soccorrere il conducente, rimasto ferito. L'intervento è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri lungo via del Rosario.

© Lanazione.it - Lucignano: fuoristrada si ribalta, conducente ferito Arezzo, 17 dicembre 2025 – I Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, sede Centrale, sono intervenuti con una squadra nel primo pomeriggio di ieri per un incidente stradale occorso nel Comune d i Lucignano, v ia del Rosario. Un'autovettura tipo fuoristrada durante la marcia si è ribaltata su un fianco nella sede stradale: all'interno il solo conducente rimasto incastrato, che è stato estratto con l'utilizzo di attrezzature in dotazione, in collaborazione con il personale dell'Emergenza Sanitaria, sul posto con un'ambulanza. Successivamente il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza della vettura e dell'area incidentale, in attesa dei rilievi dil legge da parte della Polizia Municipale.

Fuoristrada si ribalta a Lucignano: automobilista imprigionato nell’abitacolo - Intervento dei Vigili del Fuoco in via del Rosario: l’uomo estratto e affidato ai sanitari, strada chiusa per i rilievi ... msn.com

