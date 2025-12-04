"Sono in generale soddisfatta della mia stagione agonistica. Dallo scorso settembre mi sono trasferita a Parigi per motivi di lavoro, ma sono comunque riuscita a continuare a portare avanti anche in Francia la mia passione sportiva". Parola di Camille Bernier, atleta pratese venticinquenne reduce dal mondiale di " ultimate frisbee " sulla sabbia svolto il mese scorso in Portogallo. L’Italia ha chiuso la competizione al quarto posto, cedendo le armi alla Francia durante la "finalina". La giovane di Prato si è però confermata tra le giocatrici più interessanti di una disciplina che si gioca su erba, sabbia o "indoor" (non di rado seguendo una rotazione a seconda delle stagioni e dei periodi dell’anno, secondo alcune federazioni europee è uno sport di squadra giocato) con il disco, senza contatto, in cui l’obiettivo è avanzare con una serie di passaggi fino alla meta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La campionessa di ultimate frisbee. Camille, la giovane pratese è al top