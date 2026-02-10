Caltanissetta si mobilita per la salute | dal 10 al 16 febbraio raccolta farmaci contro la povertà sanitaria

Caltanissetta si prepara a una settimana di azione concreta. Dal 10 al 16 febbraio, la città organizza una raccolta di farmaci per aiutare chi vive in condizione di povertà sanitaria. La risposta dei cittadini è già forte, con molte persone che si sono impegnate a donare medicine e a sostenere questa causa. L’obiettivo è arrivare a fornire aiuto reale e immediato a chi ha bisogno, senza troppi giri di parole. È una settimana di solidarietà che coinvolge tutta la comunità e che dimostra come anche un gesto semplice possa

Le Reazioni a Caltanissetta: Solidarietà e Sensibilità per le Giornate di Raccolta del Farmaco. Le Giornate di Raccolta del Farmaco, in programma a Caltanissetta dal 10 al 16 febbraio 2026, rappresentano ben più di una semplice iniziativa di beneficenza. Si tratta di un segnale forte, di un tentativo di arginare una piaga crescente nel nostro Paese: la povertà sanitaria. Un fenomeno che, purtroppo, non conosce confini geografici e colpisce sempre più famiglie, costringendole a rinunciare a cure mediche fondamentali, con conseguenze spesso drammatiche. L'adesione di Caltanissetta, con le sue farmacie e l'impegno di associazioni come Copiosa Redenzione ODV – Progetto Sant'Agata, testimonia la volontà di una comunità di non voltare lo sguardo di fronte a questa emergenza.

