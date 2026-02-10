Caltanissetta l’emeroteca di si trasferisce in via Berengario Gaetani

L’emeroteca del Comune di Caltanissetta cambierà sede. Da corso Umberto I si sposterà nell’ex scuola Luigi Monaco in via Berengario Gaetani. Per alcuni giorni, i cittadini non potranno consultare i quotidiani storici, mentre si sistemano i nuovi spazi. La chiusura temporanea servirà a preparare tutto per riprendere il servizio al più presto.

L’emeroteca del Comune di Caltanissetta si trasferirà dall’attuale sede in corso Umberto I all’ex scuola Luigi Monaco in via Berengario Gaetani, causando una temporanea sospensione del servizio di consultazione dei quotidiani storici. Il trasloco è previsto nei prossimi mesi, con una ripresa delle attività comunicata a breve dal Comune. Caltanissetta si prepara a un periodo di cambiamento per uno dei suoi presidi culturali più importanti: l’emeroteca comunale. La notizia, diffusa nella giornata di oggi, 10 febbraio 2026, segna una fase di riorganizzazione per il servizio, che vedrà la sua sede spostata dalla storica Biblioteca Scarabelli in corso Umberto I all’ex scuola Luigi Monaco in via Berengario Gaetani.🔗 Leggi su Ameve.eu

Argomenti discussi: Caltanissetta. Interrogazione del consigliere Turturici al sindaco su come intende gestire i beni culturali e museali della Città.

Caltanissetta. Interrogazione del consigliere Turturici al sindaco su come intende gestire i beni culturali e museali della CittàLo scorso Gennaio il consigliere comunale Armando Turturici ha presentato un'interrogazione al Sindaco in merito alla gestione degli istituti e dei luoghi della cultura del Comune di Caltanissetta.