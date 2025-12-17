il pranzo solidale si trasferisce a massa

Il Pranzo solidale si sposta a Massa Lombarda, presso i nuovi locali della Bocciofila in via Dini e Salvalai 34/F. L'evento si terrà questo sabato alle 12, offrendo un'occasione di socializzazione e solidarietà nella comunità locale.

Si terrà a Massa Lombarda nei rinnovati locali della Bocciofila, in via Dini e Salvalai 34F, questo sabato allle 12.30, il Pranzo di Natale Solidale, un’iniziativa rivolta alle persone indigenti del territorio, promossa dal cavalier Bruno Frignani, in collaborazione con Caritas e Comune. Dopo due edizioni, che si sono svolte a Lugo, il pranzo solidale approda quest’anno a Massa Lombarda grazie a una storia significativa di rinascita e inclusione, che rappresenta il vero cuore dell’iniziativa. L’idea nasce infatti da Tamara, ospite del pranzo solidale nel 2023, che oggi sta superando una fase difficile della propria vita grazie al lavoro. Ilrestodelcarlino.it

